Дніпропетровська трагедія може повторитися?

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Борис СІЛЕНКОВ висловив занепокоєння незадовільним станом прибудинкових газових мереж і попередив чиновників міськвиконкому про персональну відповідальність за можливі аварії.

Як передає кореспондент УНІАН про це він заявив під час прямого ефіру на одній з херсонських телерадіокомпаній.

«Дніпропетровська трагедія має стати серйозним дзвіночком для чиновників міськвиконкому Херсону. За часи бездумного реформування житлово-комунального господарства в Херсоні майже втрачена система управління і контролю за експлуатацією комунікацій, зокрема – прибудинкових газових мереж. Ситуація, на жаль, майже некерована. ЖЕКи створювалися, реформувалися, ліквідовувалися, знов створювалися, змінювали форму власності і так далі. Часті зміни структур, що обслуговують житловий фонд, призвели до того, що вже важко сказати, на чиєму балансі ці мережі і хто має за них відповідати», - сказав Б.СІЛЕНКОВ.

На думку губернатора, така ситуація є підставою для прокурорського реагування, щоб не виникла трагедія, подібна до дніпропетровської.

«Маю констатувати, що інформація про 100-відсоткову готовність міста до опалювального сезону – це фальсифікація. Будинки в Херсоні на 100% до прийому тепла не готові. Хочу попередити керівників Херсону, що в тому випадку, якщо своєчасно не буде подано тепло в школи міста, якщо будуть заморожені хоч один дитячий садочок, або житловий будинок – люди з міськвиконкому, керівники будуть нести персональну відповідальність. Приклад Дніпропетровська показав, що треба відповідати за свої дії чи бездіяльність. В Дніпропетровську вже є затримані. Таке ж буде і в Херсоні», - підкреслив Б. СІЛЕНКОВ.

Також губернатор повідомив, що є реакція на його звернення до прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА стосовно врегулювання ситуації з розрахунками за газ та експлуатацією Херсонської ТЕЦ.

«Вже є доручення прем’єр-міністра НАК «Нафтогаз України» щодо реструктуризації і складення нового графіку погашення боргів херсонських теплогенеруючих організацій. Я впевнений, що ліміти газу Херсон отримає вчасно і в необхідних обсягах, тому опалювальний сезон розпочнеться своєчасно», - підсумував Б.СІЛЕНКОВ.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня голова Херсонської облдержадміністрації Б.СІЛЕНКОВ звернувся до прем`єр-міністра В.ЯНУКОВИЧА з проханням посприяти у вирішенні питання початку опалювального сезону 2007/08 року в обласному центрі.

У листі, направленому на ім`я глави уряду, наголошується, що підприємством, яке має найбільші проблеми щодо розрахунку за спожитий природний газ, є ВАТ «Херсонська ТЕЦ».

Це підприємство підпорядковується НАК «Енергетична компанія України» (НАК «ЕКУ»), яка у свою чергу підпорядковується Міністерству палива і енергетики України. За січень-вересень цього року підприємство спожило природного газу на 20,66 млн. грн., переказало постачальнику 15,92 млн. грн., або 77%. Проте постачальник 9,24 млн. грн., або 58%, зарахував як погашення заборгованості за минулий рік. Таким чином, за даними ЕКУ, рівень поточних розрахунків ТЕЦ різко впав.