Сьогодні розпочнеться п’ятий раунд переговорів Україна-ЄС

Сьогодні в Брюсселі розпочнеться п’ятий раунд переговорів з Європейським Союзом щодо укладення нової посиленої угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Андрій ДЕЩИЦЯ.

За його словами, раунд переговорів розпочнеться з засідань в рамках створених робочих груп з питань зовнішньої та безпекової політики, політичного діалогу, економічного та секторального співробітництва, юстиції, свободи та безпеки.

По завершенні переговорів буде проведено пленарне засідання, на якому учасники підсумують роботу в групах та визначать послідовність роботи сторін до шостого раунду.

«Порядком денним, який є досить амбітним для цього раунду переговорів, передбачено обговорення робочими групами консолідованих проектів відповідних частин нової угоди та пропозицій сторін до тих частин, щодо яких консолідовані проекти ще опрацьовуються», - сказав А.ДЕЩИЦЯ.

Зокрема, робоча група з питань секторального співробітництва детальну увагу в ході цього раунду присвятить питанням промислової політики та підприємництва, туризму, вугільній промисловості, оподаткуванню, макроекономічній співпраці, державним фінансам та фінансовому контролю, соціальній політиці, енергетиці, транспорту та інформаційному суспільству.

Делегацію України очолює заступник міністр закордонних справ Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ, делегацію ЄС – заступник генерального директора директорату Європейської комісії з питань зовнішніх відносин Хьюг МІНГАРЕЛЛІ.

Наступний раунд переговорів запланований на середину листопада цього року в Києві.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Україна та ЄС розпочали переговори щодо нової посиленої угоди, яка має замінити чинну нині угоду про партнерство та співробітництво, термін дії якої завершується на початку 2008 року. Головним пунктом нової угоди має стати створення зони вільної торгівлі. Формальні переговори про створення зони вільної торгівлі можуть розпочатися лише після приєднання України до СОТ.