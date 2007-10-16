У справі про вибух у Дніпропетровську будуть нові арешти?

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО не виключає, що коло осіб, підозрюваних у причетності до вибуху побутового газу у Дніпропетровську, буде розширено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

Генпрокурор зауважив, що, за попередньою інформацією, коло підозрюваних може бути розширено.

О.МЕДВЕДЬКО нагадав, що вчора було порушено кримінальну справу про службову недбалість і затримано головного інженера ВАТ «Дніпрогаз» та його першого заступника.

Водночас він скептично поставився до можливих інших версій трагедії, хоча зауважив, що перевіряються усі версії. «Ми перевіряємо усі версії, але більше право на життя має версія про службову недбалість», - сказав він.

Генпрокурор повідомив, що у рамках розслідування створено три слідчі групи. На сьогодні уже вилучено усі документи, необхідні для розслідування, ведуться допити свідків.

Він також повідомив, що Генпрокуратура направила своїх співробітників у Дніпропетровськ.

О.МЕДВЕДЬКО повідомив, що зараз Генеральна прокуратура з’ясовує, кому належить ВАТ «Дніпроенерго», щоб розширити базу відшкодування збитків.

Він нагадав, що було заарештовано рахунки ВАТ «Дніпроенерго» для забезпечення відшкодування збитків як громадянам, так і державі.

«Також проводиться робота по з’ясуванню того, кому належать акції цього приватного підприємства, для того, щоб розширити базу відшкодування збитків», - сказав він.

О.МЕДВЕДЬКО повідомив, що Генпрокуратура здійснить перевірки у всіх областях України з метою попередження подібної трагедії.

За словами О.МЕДВЕДЬКА, вчора за його дорученням заступник генпрокурора Тетяна КОРНЯКОВА провела нараду у Генпрокуратурі, за підсумками якої дано доручення про проведення перевірок в усіх областях, усіх газових господарствах.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня в Дніпропетровську стався вибух побутового газу в 10-поверховому будинку. Загинули 16 осіб. Попередня причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі.

Затримано головного інженера «Дніпрогазу» і його першого заступника за підозрою у службовій недбалості.

Кабінет міністрів доручив Міністерству юстиції підготувати позов від імені уряду до ВАТ «Дніпрогаз» про повне відшкодування шкоди, завданої внаслідок вибуху. Прокуратура описала частину майна «Дніпрогазу» на суму 8 млн. грн.