Київська міліція затримала чотирьох юнаків, які вбили іноземця

Зловмисники вкрали мобільний телефон і куртку

У Києві працівники міліції затримали чотирьох місцевих жителів, які вбили громадянина Бангладеш. Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, затримані 1990 – 1992 років народження, учні професійно-технічних училищ. Юнаки завдали смертельних тілесних ушкоджень 31-річному іноземцю та вкрали в нього мобільний телефон й куртку.

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