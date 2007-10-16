Київська міліція затримала чотирьох юнаків, які вбили іноземця
12:58, 16 жовтня 2007Суспільство
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Зловмисники вкрали мобільний телефон і куртку
У Києві працівники міліції затримали чотирьох місцевих жителів, які вбили громадянина Бангладеш.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, затримані 1990 – 1992 років народження, учні професійно-технічних училищ.
Юнаки завдали смертельних тілесних ушкоджень 31-річному іноземцю та вкрали в нього мобільний телефон й куртку.
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