Завтра в Україні сухо і тепло

Завтра в Україні опади не очікуються, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на півдні Криму та в Приазов`ї 9-12°; вдень 14-19° тепла, у південній частині місцями 20-22°; у Карпатах вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

18-19 жовтня - мінлива хмарність. Переважно без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 14-19° (18 жовтня на Прикарпатті до 21°), у південній частині, Донецькій та Луганській областях вночі 6-11°, вдень 17-22°.

19 жовтня у західній половині України погіршення погоди: дощі, у Карпатах з мокрим снігом (у Карпатах та на Закарпатті місцями сильні опади) та зниження денної температури до 6-11°, у Карпатах до 0°. Вітер південно-західний з переходом у західній половині України на північно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах пориви 15-20 м/с.

20 жовтня у західних, північних, місцями у центральних, а 21 жовтня у південних областях невеликі дощі, у Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. Температура вночі від 2° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла; у південній частині вночі 5-11° тепла, вдень 11-17° (у Карпатах вночі 0-4° морозу, вдень 1-6° тепла).

У Києві та області у середу опади не очікуються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 16-18°, по області вночі 2-7° тепла, вдень 14-19°.

18-19 жовтня - мінлива хмарність. 18 жовтня без опадів, 19 жовтня вранці та вдень дощ. Вночі місцями туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 18 жовтня 14-19°, 19 жовтня зниження до 6-11°. 20 жовтня місцями невеликий дощ,

21 жовтня - без істотних опадів. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.