У Черновецького думають, що Кличко проходить кастинг

Оскарження Блоком Віталія Кличка рішень Київської міської ради, прийнятих на пленарному засіданні 1 жовтня, є черговою політичною аферою тих сил, які прагнуть дестабілізувати ситуацію в Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, про це заявив заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, коментуючи намір Блоку Віталія Кличка оскаржити в Окружному адміністративному суді м. Києва рішення Київради від 1 жовтня 2007 р.

За словами О.ДОВГОГО, „на жаль, доводиться констатувати, що особисті амбіції деяких наших політиків починають вже вступати в конфлікт з інтересами киян”.

„Нагадаю, що 1 жовтня, окрім земельних рішень, було прийнято й цілу низку соціальних рішень – створено дитячу стоматологічну установу на Оболоні, „Центр обліку бездомних громадян” тощо. Також депутати прийняли рішення про стабілізацію становища комунальних підприємств „Київський метрополітен” та „Київпастранс”, що дозволить нормально працювати столичному громадському транспорту. Виходячи ж з намірів Блоку Кличка, суд повинен скасувати ці рішення? Тобто, через політиканство позивача громадський транспорт Києва просто зупиниться?”, - зауважив О.ДОВГИЙ.

„Зараз ми бачимо такий собі „кастинг” серед політиків різного калібру та ваги, результатом якого, на думку певних політичних сил, має стати участь цих осіб в омріяних ними позачергових виборах у столиці. Прикро, що цей „кастинг” проходять і люди, які прославили Україну в спорті. Для тих же, хто режисує всі ці „оглядини” скажу: позачергових виборів ні Київського міського голови, ні Київради не буде. Ця тема лише плід фантазій політиків, які ніяк не можуть поділити владу та портфелі”, - наголосив секретар Київради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Блок Кличка в Київраді звернувся зі скаргою до Окружного адміністративного суду міста Києва з проханням скасувати майже 500 рішень Київради від 1 жовтня цього року.

Після подання документів до суду лідер блоку Віталій КЛИЧКО зазначив, що мова йде про сесію Київради, на якій не було кворуму, з порушенням регламенту та з іншими численними порушеннями було виділено три тисячі гектарів землі.

“Документи були подані для того, щоб відмінити незаконне рішення про виділення три тис. га київської землі, що становить близько 4% від загальної площі землі міста Києва, і притягнути до відповідальності тих, хто був причетний до прийняття цих рішень”, - заявив він.

При цьому В.КЛИЧКО зазначив, що також вказані рішення Київради в судовому порядку оскаржуватимуть фракції БЮТ і Партії регіонів в Київраді.

В.КЛИЧКО повідомив, що за різними оцінками експертів, вартість вказаної землі становить від 7 до 10 млрд. дол. США.