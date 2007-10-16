Тимошенко вже домовилася з Газпромом?

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО позитивно оцінює заяву керівництва ВАТ «Газпром» щодо можливості відмови від посередників у поставках російського газу Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що БЮТ робитиме все, щоб раз і назавжди відмовитися від будь-яких посередників у сфері поставок російського газу Україні.

«І дуже добре, що російська сторона підтвердила, зокрема, і таку нашу концепцію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, БЮТ зробить все, щоб газ українського видобутку використовувався населенням для побутових цілей.

Ю.ТИМОШЕНКО також висловила впевненість у тому, що ціна на газ буде абсолютно зваженою і обгрунтованою, і новому уряду України вдасться знайти порозуміння з Росією в цьому питанні.

Як повідомляв ряд ЗМІ, перший віце-прем`єр РФ, голова ради директорів "Газпрому" Дмитро МЕДВЕДЄВ напередодні заявив, що посередники в газових відносинах між Україною і Росією з`явилися «в певному історичному контексті» за ініціативою української сторони, і їх наявність сьогодні “не цілком зрозуміла” для сторони російської. На його думку, відмова від послуг посередників, можливо, спростить взаємовідносини в газовій сфері між двома країнами і допоможе Україні розраховуватися в строк за газ, не створюючи таких великих боргів.

2 жовтня "Газпром" заявив про існування заборгованості України за газ у розмірі більш як 1,3 млрд. дол. і попередив про скорочення поставок газу для України у разі непогашення боргу до 1 листопада 2007 року.

9 жовтня в Москві глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР і міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО підписали угоду про врегулювання заборгованості за поставлений в 2007 році газ до України. Угода укладена між господарюючими суб`єктами, в документі підтверджено обсяг заборгованості (1,3 млрд. дол.) і визначена схема, що передбачає погашення боргу до 1 листопада ц.р.

Разом з тим, під час зустрічі в Москві з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ прем`єр-міністр РФ Віктор ЗУБКОВ заявив, що на початок жовтня сума боргу українських господарюючих суб`єктів - «РосУкрЕнерго», «УкрГаз-Енерго» і «Нафтогаз України» - перед «Газпромом» становила близько 2 млрд. доларів.

В.ЗУБКОВ повідомив, що заборгованість за поставки газу в поточному році у розмірі 1,2 млрд. доларів буде погашено за рахунок реалізації “Газпромекспорту” (РФ) газу, що належить «РосУкрЕнерго», і газу України, що є в підземних сховищах.

«Газпромекспорт» стає власником відповідного обсягу газу і, у свою чергу, направить його споживачам України, а також на виконання експортних контрактів (Росії). Частина (українського боргу), що залишилася, - 929 млн. доларів - буде погашена за рахунок власних оборотних коштів «УкрГаз-Енерго» і «Нафтогазу України», - сказав В.ЗУБКОВ.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що Україна передала Росії 8 млрд. куб. м газу з підземних сховищ країни як компенсацію боргу.

*** "Газпром" через свою дочірню компанію ТОВ "Газпром експорт" придбаває газ, що видобувається в Туркменістані, Узбекистані і Казахстані і продає його компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія), 50% акцій якого належить "Газпрому". RosUkrEnergo доставляє центральноазіатський газ до кордону Росії з Україною і на кордоні перепродає його ЗАТ "УкрГаз-Енерго". Ця компанія частину одержаного від RosUkrEnergo газу поставляє кінцевим українським споживачам, а частину - реалізує НАК "Нафтогаз України" для подальшого забезпечення паливом теплопостачальних підприємств і бюджетних установ.