Удвічі підвищено тарифи на воду в Севастополі

У Севастополі більш як удвічі підвищено тарифи на водопостачання для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні сесія Севастопольської міської ради, розглянувши пропозиції міської державної адміністрації, підняла тариф на постачання 1 кубометру холодної води для тих абонентів, які використовують лічильник води, з 1 грн. 32 коп. до 3 грн. Абонент без лічильника спожитої води відтепер має платити за 1 кубометр води 4 грн. 25 коп. За це рішення проголосували 42 із 60 зареєстрованих в залі засідань депутатів.

Депутат міської ради, лідер фракції „Трудовий Севастополь” Василь ПАРХОМЕНКО, оцінюючи факт підвищення тарифів на воду, назвав „не зовсім порядним через два тижні після виборів приймати таке рішення”, коли, як сказав він, давалися зовсім інші обіцянки.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН на брифінгу для журналістів назвав підвищення тарифів на воду „неминучим”, тому що, як сказав він, „все зростає: ціна електроенергії, усіх видів послуг”. Він додав, що „свого часу, прийнявши рішення по підвищенню тарифів, ми проявили надтурботу про городян: наші підвищені тарифи посідають 25-26 місце серед 27 регіонів України”.

За словами В.КАЗАРІНА, тарифи на квартплату і тепло також будуть переглядатися, “тому що ми стоїмо на порозі чергового підвищення цін на газ”.