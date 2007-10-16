На Житомирщині правоохоронці затримали підозрюваного у вчиненні актів вандалізму на кладовищі.

Як повідомила УНІАН працівник Житомирського міськвідділу УМВС України в області Лілія КОРЧЕМНА, правоохоронці затримали 32-річного жителя Житомирщини, якого підозрюють у скоєнні ряду актів вандалізму на кладовищі Житомира.

Вона також розповіла, що упродовж літа зловмисник на одному з міських кладовищ Житомира руйнував надмогильні хрести та ховав викрадене в лісі, щоб в подальшому здати в пункт прийому металобрухту.

Тим часом, до Житомирського міськвідділу міліції надійшло кілька заяв від громадян про плюндрування могил на кладовищі. Під час проведення оперативно-розшукових заходів оперативникам вдалося „на гарячому” затримати вандала. Зловмисника затримали, коли він ніс викрадене до лісової схованки.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ст.297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України. На даний час проводиться розслідування за чотирма такими фактами.