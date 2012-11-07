У Москві чоловік після п'яти днів гульні розстріляв 5 осіб

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті Росії.

«За версією слідства, вранці 7 листопада 2012 року на території складів на північному сході столиці підозрюваний здійснив постріли з вогнепальної зброї, у результаті яких померли п'ятеро осіб, ще двоє поранені», - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного у скоєнні цього злочину затримано, на даний час з ним проводяться слідчі і процесуальні дії.

На місці події працює слідча група Головного слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації по Москві.

Слідчими органами Слідчого комітету РФ по місту Москва порушено кримінальну справу за фактом вбивства п'яти осіб на північному сході столиці за ознаками злочину, що передбачений п. «а» ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство двох і більше осіб).

За інформацією МВС, чоловік, який стріляв, виявився юристом фармацевтичної фірми, що закохався у свою колегу, яка не відповіла йому взаємністю.

Він повідомив слідчим, що п'ять діб вживав спиртні напої, а сьогодні прийшов до офісу і відкрив стрілянину.