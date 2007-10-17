Визначився переможець тендеру за право експертного вивчення проекту Nabucco

"Нафтогаз України" почав економічний аналіз використання проекту Nabucco для постачання газу в Україну

Київ. 16 жовтня. УНІАН. ТОВ "Нафтогазбудінформатика" виграло тендер Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" на надання послуг з попереднього економічного аналізу і зіставлення різних варіантів використання газотранспортного проекту Nabucco для постачання природного газу в Україну.

Відповідне оголошення НАК "Нафтогаз України" опубліковане на сайті «Вісника державних тендерів України».

Зокрема, НАК "Нафтогаз України" визначила ТОВ "Нафтогазбудінформатика" переможцем торгів на надання даних послуг. Вартість договору, укладеного 18 вересня 2007 року, – 456 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна готова взяти активну участь в багатосторонньому проекті будівництва газопроводу Nabucco.

Довідка УНІАН. Проект Nabucco передбачає прокладку до 2011 року газопроводу до Європи з району Каспійського моря. Будівництвом і експлуатацією газопроводу Nabucco займатиметься міжнародний консорціум на чолі з австрійською нафтогазовою компанією OMV. До складу консорціуму входять також партнери OMV з країн Південно-Східної Європи і Туреччини.

Євросоюз, що прагне знизити свою газову залежність від Москви, підтримує альтернативні газотранспортні проекти, один з яких - планований європейськими компаніями і який оцінюється в 6 млрд. дол. газопровід Nabucco. Він передбачає доставку середньоазіатського і каспійського газу по 3300-кілометровому маршруту в Європи через Азербайджан, Грузію, Туреччину, Болгарію, Угорщину, Румунію і Австрію.