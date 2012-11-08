В Україні можуть зупинити складання автомобілів Skoda і SsangYong

Головна мета таких новацій - прикрити можливість по-агрегатного ввезення старих автомобілів в Україну, а також мінімізувати втрати бюджету від SKD-складання авто на українських підприємствах, повідомляє AUTO-Consulting.

Принаймні, така аргументація наведена в пояснювальній записці до законопроекту, який зараз проходить узгодження у відомствах.

Мінфін наводить статистику, що за минулий рік в Україну було завезено 22 тис. кузовів для автомобілів, з яких сплачено лише 28 млн. гривень акцизного збору. У Мінфіні порахували такі показники мінімізацією податкових відрахувань і пропонують ввести акциз 3500 євро на кузови, як для складання нових автомобілів на українських підприємствах автопрому, так і для приватних осіб, що імпортують вживані кузова, з метою їх подальшої збірки в готові автомобілі (по-агрегатне ввезення).

Відзначимо, що законодавець обклав однаковою ставкою (3500 євро) як повністю укомплектовані кузова для SKD-складання, так і неукомплектовані, які використовують у більш повних процесах.

У Мінфіні бачать такий крок, як один з методів стимулювання виробництва в Україні автомобілів по повному циклу, яким на сьогодні має в своєму розпорядженні ЗАЗ і "Богдан". При такій ставці, SKD-складання автомобілів на заводах КрАСЗ і "Єврокар" втрачає економічний сенс, - відзначають в AUTO-Consulting.

Наскільки така ініціатива буде сприяти виходу з кризи автомобілебудівної галузі, яка і так втратила ринки збуту через введення утилізаційного збору в Росії, стане зрозуміло вже незабаром. Або в Кабміні вирішили стимулювати автовиробництво в Україні тільки по повному циклу, або почалася жорстка боротьба за місце на українському ринку.

Нагадаємо, що в Україні створені потужності для виробництва (у тому числі і SKD-складання) до 400 тис. автомобілів на рік, у той час, як внутрішній ринок в 2012 році зможе "поглинути" лише близько 220 тис. одиниць.