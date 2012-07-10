Українські автовиробники програють ринок імпортерам

За даними Держстату і автовиробників, за 6 місяців поточного року виробництво легкових автомобілів в Україні скоротилося на 17%, до 37,5 тис, пише "Коммерсант-Украина". Найгірше справи йдуть на Кременчуцькому автоскладальному заводі (КрАСЗ) групи "АІС". Підприємство випустило лише 1,5 тис. од., або вполовину менше, ніж торік. З конвеєрів Запорізького автозаводу зійшло всього 20 тис. автомобілів (-29,1%). Корпорація "Богдан" виробила 7,54 тис. (-21,1%). Винятком із загального тренда став завод "Єврокар" (ТМ Skoda) - обсяг виробництва на підприємстві збільшився на 78,7%, до 8,51 тис. автомобілів.

При цьому, відзначає видання, частка імпортних автомобілів збільшилася на 10%.

"Ми просимо звернути увагу влади на негативну динаміку, що склалася в автопромі, і просимо вжити заходів, зокрема захистити ринок шляхом введення додаткових мит на ввезення автомобілів іноземного виробництва, створити програми пільгового кредитування під покупку вітчизняних автомобілів і прийняти програму розвитку автопрому", - говорить прес-секретар корпорації "Богдан" Сергій Красуля.

За словами Сергія Красулі, без підтримки держави вітчизняним підприємствам доведеться згорнути виробництво. "Нашій компанії зараз вигідніше імпортувати автомобілі, ніж виробляти", - додає маркетинг-директор "АІС" Сергій Боровик.

На думку фахівців, вітчизняні виробники втрачають позиції не стільки через відсутність держпідтримки, скільки через те, що в їх портфелі немає технологічно нових моделей.

"Українські виробники не дуже часто оновлюють свої модельні ряди на відміну від іноземних компаній. Наприклад, Lanos на українському ринку присутній вже 14 років практично в незмінному вигляді, - каже гендиректор AUTO-Consulting Олег Омельницький. - При цьому ціни на застарілі моделі українського складання можна порівняти з цінами на оновлені і навіть нові імпортні моделі зі схожими технічними характеристиками".

Наприклад, вартість тієї ж ЗАЗ Vida і її закордонного аналога Aveo відрізняється незначно. За словами пана Омельницького, для того щоб реалізувати автомобілі українського складання, необхідно надавати істотний дисконт, на що виробники з якихось причин не йдуть. Експерти відзначають, що зростання виробництва на "Єврокарі" швидше за все пояснюється тим, що продукція ТМ Skoda цікава українському споживачеві через більш привабливий модельний ряд. Утім, і на "Єврокарі" заявляють, що ситуація на підприємстві далека від досконалості. Раніше глава наглядової ради "Єврокару" Олег Боярин заявляв, що без держпідтримки доведеться згорнути виробництво і на цьому підприємстві.