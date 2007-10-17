Медики лякають новим штамом грипу

У Міністерстві охорони здоров’я України прогнозують, що цього року кількість випадків захворювань на грип може збільшитися вдвічі через можливе розповсюдження нового штаму “Соломонові Острови”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив директор Українського центру грипу МОЗ України Аркадій ФРОЛОВ.

Він зазначив, що на сьогодні цей штам грипу розповсюджувався лише в США. “Соломонові Острови” - це зовсім новий штам, до якого імунітету у нашого населення немає”, - сказав А.ФРОЛОВ.

Він нагадав, що в Україні минулого року на грип захворіло 2 млн. осіб.

За його словами, пік епідемії грипу прогнозується з другої половини грудня до початку лютого. “Картина захворюваності на грип є мозаїчною, спочатку хворіють східні регіони чи навпаки - західні”, - додав він.

За словами А.ФРОЛОВА, зараз в Україні та майже в усіх країнах Європи спостерігається звичайний сезонний підйом захворюваності на грип, який не можна вважати епідемією.

При цьому він зауважив, що, порівняно з вересневими показниками, кількість випадків захворювання на грип зросла майже вдвічі. “Якщо на початку вересня захворюваність коливалась від 20 до 25 тис. осіб, передусім це діти, то на сьогодні вона становить по опорним базам 44 тис. 617 хворих”, - сказав А.ФРОЛОВ, додавши, що цей показник є реальною ознакою наближення України до епідемічного порогу.

Найвищі показники захворюваності на грип останнім часом спостерігаються у Вінниці, Чернігові, Львові. Також вони є високими в Києві, де минулого тижня зафіксовано 16,5 тис. випадків захворюваності.

За словами А.ФРОЛОВА, поки що грип “на передній план” ще не виступив, а йому передують супроводжуючі інфекції.

Він повідомив, що Всесвітня організація охорони здоров’я і, зокрема, Український центр грипу прогнозують, що цього року будуть три домінантні штами грипу: групи А/Соломонові Острови, групи А/Нова Каледонія, групи В/Малайзія.

Крім того, А.ФРОЛОВ зауважив, що серед вакцинованих людей захворюваність на грип у 4-6 разів менша, ніж серед невакцинованих.

У свою чергу, заступник головного державного санітарного лікаря Людмила МУХАРСЬКА зазначила, що зі 100% всіх інфекційних захворювань, які реєструються в Україні, грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) становлять 96%.

Вона повідомила, що минулого року по медичну допомогу з приводу захворювання на грип та ГРВІ звернулося 16% населення, шестеро осіб померло.

За словами Л.МУХАРСЬКОЇ, пік епідемії на ГРВІ завжди припадає на другу декаду січня, оскільки в першій декаді люди практично перебувають вдома у зв’язку із святами та канікулами.

Вона зазначила, що вакцинацію від грипу необхідно проводити у вересні - першій половині грудня.

В Україні працює “гаряча лінія”, де за телефоном 494-11-13, можна отримати інформацію про грип та вакцинацію.