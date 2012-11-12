“Хутровий ярмарок” на території НСК «Олімпійський» в Києві

В центрі Києва, в одному з нових павільонів на території НСК «Олімпійський» з 14 по 17 листопада проходить “Хутровий ярмарок”. Тут можна побачити і придбати хутряні та шкіряні вироби із нових колекцій за цінами виробників. На «Хутровому ярмарку» представлені вироби класичного та сучасного дизайну з норки, соболя, шиншили, лисиці, каракуля, єнота, мутона, кролика.

Тільки на чотири дні в одному місці зібрались найбільші хутрові компанії, провідні виробники хутряних виробів, хутрові салони (магазини) Києва та інших міст України.

Великий вибір шуб, дублянок, хутряних пальт, головних уборів, шкіряних курток, рукавичок, сумок та інших аксесуарів – це можливість придбати обнову до сезону.

Різноманітність, представлених на виставці виробів, дозволить задовольнити будь-який смак та будь-який бюджет.

Найвигідніші ціни на хутряні вироби тільки з 14 по17 листопада на «Хутровому ярмарку» на території НСК «Олімпійський».

Час роботи виставки – з 10.00 до 19.00. Поруч дві станції метро – «Палац Спорту» та „Олімпійська”.

Вхід вільний.

Детальна інформація за телефоном (096) 506-83-34

http://expo-modul.com/archives/582