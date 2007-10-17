Коаліція зобов`язується поліпшити вибори, Конституцію і регламент ВР

Коаліція демократичних сил зобов’язується підвищити виборчий прохідний бар’єр до парламенту до 5% та розвести у часі вибори народних депутатів і депутатів місцевих рад.

Про це йдеться в тексті коаліційної угоди між БЮТ на НУНС, оприлюдненій сьогодні на сайтах цих політичних сил.

Так, в розділі, присвяченому Програмі діяльності коаліції, йдеться про необхідність удосконалення Закону України «Про політичні партії в Україні» та кодифікувати відповідне законодавство України.

Зокрема, сторони зобов’язуються розвести в часі вибори до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування; удосконалити пропорційну систему виборів, в тому числі стосовно місцевих виборів; запровадити норму про конфедерацію партій за європейським зразком; підвищити прохідний бар’єр на виборах до Верховної Ради України до 5%.

Також учасники Коаліції зобов’язуються невідкладно внести проект нової Конституції України та забезпечити її остаточне схвалення, зокрема, передбачивши в ньому удосконалення процедурних механізмів стримування та противаг між органами державної влади; заміну інституту депутатської недоторканності інститутом парламентського імунітету; удосконалення процедурних норм і процесуальних гарантій захисту прав та свобод людини і громадянина.

Крім того, члени Коаліції зобов’язались забезпечити удосконалення Регламенту Верховної Ради України, передбачивши в ньому, зокрема, окремий розділ про порядок формування, права та обов’язки парламентської опозиції.

Також Коаліція планує ухвалити нові закони «Про Кабінет Міністрів України» та «Про центральні органи виконавчої влади», виходячи з нової редакції Конституції України. З метою встановлення ієрархії законодавчих актів коаліція має намір ухвалити закон України «Про нормативно-правові акти».

В Законі України «Про всеукраїнський референдум», коаліція хоче передбачити виключний перелік питань, які підлягають вирішенню на державному рівні; в Законі України «Про місцеві референдуми» - обмежити перелік питань, які виносяться на розгляд, лише компетенцією місцевого самоврядування.

Також коаліція зобов’язується запровадити Єдиний державний реєстр виборців.