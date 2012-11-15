В Україні хакери найчастіше атакують бізнес і ЗМІ

В Україні найчастіше жертвами DDoS-атак стають онлайн-портали комерційних організацій і сайти засобів масової інформації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Лабораторії Касперського», посилаючись на результати дослідження, проведеного компанією.

За даними компанії, загалом на бізнес-сайти доводиться близько третини (30%) усіх кібератак, що проводяться в Україні . При цьому, як показує статистика, отримана за допомогою системи моніторингу за ботнетами, найтриваліша атака в Україні в домені «ua» тривала 13 днів 4 години 23 хвилини і була спрямована на сайт маркетингового агентства.

Також повідомляється, що середня тривалість атак у першому півріччі 2012 року в Україні становила 11 годин. Найбільше команд на старт DDoS-атаки – 43 – було віддано на сайт компанії, що надає широкий спектр послуг: від ремонту легкових автомобілів до розробки ПЗ.

Також частими жертвами DDoS-атак в Україні стають сайти ЗМІ (20%) і майданчики інтернет-торгівлі (19%). Як зазначається в повідомленні, атаки на великі веб-портали ЗМІ – це «зручний спосіб отримати великий цільовий трафік, який згодом можна перетворити на гроші».

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Розглядаючи атаки на інтернет-магазини, дошки оголошень, аукціони, в «Лабораторії Касперського» зазначили, що вони пояснюються тим, що невеликі інтернет-магазини не можуть собі дозволити ні захищеного хостингу, ні, тим більше, своїх власних програмно-апаратних засобів захисту. При цьому причиною DDoS-атаки може стати вимагання, прикриття інших атак або, що трапляється найчастіше, недобросовісна конкуренція.

Як зазначив керуючий директор «Лабораторії Касперського» в Україні, Молдові та Республіці Білорусь Олександр Савушкін, сьогодні практично всі сфери бізнесу міцно влаштувалися в Інтернеті, використовуючи його як майданчик для ефективних комунікацій з клієнтами, проте методи ведення недобросовісної конкуренції добралися і в цю галузь. За його даними, світові експерти з інформаційної безпеки очікують подальшого розвитку технологій DDoS-атак, популярність яких пов'язана як із технічною простотою здійснення атаки, так і з труднощами, що виникають при спробах довести факт злочину.

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» – найбільший в Європі виробник систем захисту від шкідливого й небажаного ПЗ, хакерських атак і спаму. За підсумками 2011 року виручка компанії перевищила 612 млн дол.