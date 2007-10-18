Демкоаліція взялася за атомну енергетику

Коаліція демократичних сил має намір диверсифікувати джерела постачання ядерного палива для українських АЕС на підставі домовленостей, досягнутих із французькою компанією AREVA і американською компанією Westinghouse.

Про це йдеться в коаліційній угоді між БЮТ і блоком «Наша Україна – Народна самооборона», оприлюдненій на сайтах цих політичних сил.

Згідно з документом, коаліція має намір збільшити видобуток Україною уранового концентрату до рівня забезпечення української складової в ядерному паливі для АЕС у 40%.

Учасники коаліції також планують створити державний галузевий резерв ядерного палива, забезпечити освоєння Новокостянтинівського уранового родовища, а також стабілізувати функціонування ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

Як повідомляв УНІАН, відповідно до проекту програми «Уран України», Україна до 2030 року має намір збільшити видобуток урану в 8,6 раза - з 0,8 тис. до 6,4 тис. тонн на рік.

Програмою передбачено поетапний вихід на повне забезпечення потреб в урані вітчизняних АЕС до 2013 року з доведенням урановидобутку до 2,5 тис. тонн на рік. До 2025 року планується досягти продуктивності на розвіданих родовищах до 5,9 тис. тонн на рік.

На сьогоднішній день Україна має 12 детально розвіданих уранових ендогенних родовищ. За даними на початок 2005 року, розвідані запаси урану в Україні становлять 131 тис. тонн. Найбільші з них розташовані в Кіровоградському рудному районі.

ДП НАЕК «Енергоатом» і компанія Westinghouse (США) почали реалізацію проекту кваліфікації ядерного палива, вироблюваного американською компанією, в 2000 році. В ході першого етапу проекту в реактор третього енергоблоку Південно-Української АЕС було встановлено шість тепловиділяючих збірок (ТВЗ) виробництва Westinghouse. Другий етап передбачає завантаження в реактор цього енергоблоку ще 42 збірок.

На даний час ТВЗ на всі 15 енергоблоків діючих атомних станцій України постачає російська корпорація "ТВЕЛ".