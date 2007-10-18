У Черновецького вважають що їхня відкритість не дає опозиції спекулювати

Відкритість роботи Київської міської ради повністю вибила грунт для подальших спекуляцій представників опозиції щодо прозорості прийняття рішень міським депутатським корпусом, заявив журналістам заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, за його словами, запрошені на пленарне засідання представники ЗМІ змогли на власні очі переконатися у деструктивності дій опозиції, яка, втративши можливість спекулювати на темі прийняття земельних рішень, почала вдаватися до спроб зірвати засідання.

„Коли люди, які претендують на приватизацію земельної ділянки, почали пояснювати свою позицію з трибуни Київради, опозиціонери вдалися до вже давно випробуваної ними піар-технології: стали галасувати про якісь порушення. Попри це ми й надалі будемо приймати земельні рішення за тією процедурою, яка була апробована на сьогоднішньому пленарному засіданні. Ми будемо її удосконалювати та робити ще більш відкритою, аби спільними зусиллями подолати той негатив, який намагається створити навколо прийняття земельних рішень опозиція”, - наголосив секретар Київради.

У зв’язку з цим О.ДОВГИЙ підкреслив, що представники ЗМІ отримують усі проекти рішень. „Якщо ж журналісти виявлять, що немає підготовлених проектів рішень, вони можуть звертатися до керуючого справами і він зобов‘язаний забезпечити їх необхідними матеріалами”, - додав він.

Секретар Київради продемонстрував діаграму, на якій наочно зображено кількість земельних рішень різних категорій, прийнятих міською радою за період її нинішньої каденції. „Ця діаграма повністю спростовує заяви опозиції щодо так званого „дерибану” землі. Зокрема, більше половини усіх земельних рішень стосувалися саме приватизації, приклад чого усі могли побачити на сьогоднішньому засіданні. Наступна складова – землевідведення юридичним особам, які також запрошені до сесійної зали. Кожним результативним голосуванням ми наповнюємо міський бюджет, що, у свою чергу, дає можливість робити його більш соціальним”, - зазначив О.ДОВГИЙ.

Секретар Київради також підкреслив, що не коментуватиме заяв деяких політичних сил про можливість перевиборів у Києві. „За останніх півтора роки я ледь не кожного дня чую про перевибори. Тому не хочу коментувати заяви людей, які замість того, аби займатися конкретним поліпшенням життєвого рівня киян, оперують лише словами. Жодних правових підстав для проведення перевиборів у Києві немає”, - резюмував О.ДОВГИЙ.