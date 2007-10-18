Генпрокурору заважають суди

Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО вважає, що одеські суди перешкоджають покаранню осіб, відповідальних за розкрадання земель місцевих санаторіїв.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про підсумки 2-річного прокурорського розслідування фактів незаконної приватизації понад двох десятків оздоровниць, О.МЕДВЕДЬКО послався при цьому на те, що «суди користуються внесеними до Кримінально-процесуального кодексу поправками й або закривають досудове розслідування цих справ, або направляють матеріали на дорозслідування».

Одеська область, за даними О.МЕДВЕДЬКА, є лідером у країні «за кількістю скасованих судами постанов про порушення кримінальної справ. Якщо всього по країні суди скасували 516 таких постанов, то в одному Одеському регіоні – 117». Разом із тим, генпрокурор не уточнив, чому прокуратура не вважає за необхідне оскаржити рішення судів щодо «прихватизації» оздоровниць.

О.МЕДВЕДЬКО уточнив, що «80% скасованих постанов стосуються фактів ухиляння від сплати податків, зловживання службовим становищем, хабарництва. По суті, таким чином суди також прикривають корупцію».

Торкнувшись прокурорських заходів щодо осіб, причетних до вибуху будинку в Дніпропетровську, глава наглядового відомства уточнив, що чекає закінчення слідчих дій до кінця жовтня. О.МЕДВЕДЬКО висловив здивування тим, що «адміністрація компанії «Дніпрогаз», що експлуатує міську газову мережу, безвідповідально економила на всьому, зокрема неприпустимо скоротила штат співробітників підприємства. Замість необхідних для виконання виробничих завдань 1385 працівників фактично тут працювали 689 співробітників, тому устаткування газорозподільних пунктів не було закріплене за конкретними працівниками».

Компанія «Дніпрогаз» експлуатувала вибухонебезпечне устаткування, уточнив генпрокурор, взагалі без укладення договорів із відповідними державними структурами, в зв`язку з цим перевіряється діяльність інспекторів технічних відомств, що здійснюють нагляд. Виходячи зі встановлених фактів, генпрокуратура доручила обласним наглядовим структурам перевірити до 25 жовтня, із залученням співробітників МВС, безпеку діяльності всіх газопостачальних підприємств.