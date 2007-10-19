Експеримент: більшість бомб охорона американських аеропортів не знаходить

Співробітники американських аеропортів які займаються оглядом пасажирів, виявляють менше половини бомб, які повз них проносять. Про це йдеться в конфіденційному звіті, який потрапив в розпорядження USA Today.

За інформацією видання, протягом 2007 року агенти Управління транспортної безпеки (TSA) США, замасковані під звичайних пасажирів, намагалися пронести на авіалайнери підробні бомби, сховані під одягом. Такі тести робилися близько 70 разів в аеропорту Лос-Анджелеса, 75 разів в аеропорту Чікаго і 145 разів в аеропорту Сан-Франциско.

Як повідомляється в звіті, співробітники аеропорту Лос-Анджелеса пропустили майже 75 відсотків пристроїв, в аеропорту О`Хара в Чікаго - 60 відсотків, а аеропорту Сан-Франциско - майже 20 відсотків. При цьому наголошується, що в Сан-Франциско працюють приватні фірми, а в Чікаго і Лос-Анжелесі - співробітники TSA.

Результати перевірок занепокоїли експертів. За їх словами, працівників аеропортів слід відправити на додаткові курси з безпеки, а самі аеропорти обладнати потужнішими сканерами. Вони також зазначають, що співробітники приватних агентств, що працюють в аеропорту Сан-Франциско, перебувають під постійними перевірками, і тому "підозріліші".

Лента.ру