У храмі Святої Софії перед іконою пустили бруньки сухі вербові гілки

В православному храмі Святої Софії у Рівному перед іконою Великомучениці Варвари почали оживати і пустили бруньки сухі гілки верби, освячені ще перед Великоднем.

Як передає кореспондент УНІАН, священнослужителі називають це дивом від Бога, а прихожани просять Великомученицю захистити їх від раптової смерті. Віднедавна верба, яка подарувала особливу святість іконі, як живий доказ Божественної сили, прикрашає стіни храму.