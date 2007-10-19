У храмі Святої Софії перед іконою пустили бруньки сухі вербові гілки
08:04, 19 жовтня 2007Суспільство
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Священнослужителі говорять про диво
В православному храмі Святої Софії у Рівному перед іконою Великомучениці Варвари почали оживати і пустили бруньки сухі гілки верби, освячені ще перед Великоднем.
Як передає кореспондент УНІАН, священнослужителі називають це дивом від Бога, а прихожани просять Великомученицю захистити їх від раптової смерті. Віднедавна верба, яка подарувала особливу святість іконі, як живий доказ Божественної сили, прикрашає стіни храму.
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