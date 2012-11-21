Міліціонери забороняють знімати себе на відео
Громадські активісти закликають керівництво Міністерства внутрішніх справ довести до відома усіх співробітників законність відеофіксації дій міліціонерів.
Як нагадав під час круглого столу представник Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Євген Крапивін, громадяни мають право фіксувати на відео дії правоохоронців, зокрема, тих, з якими вони спілкуються. За його словами, це раніше підтвердили керівники Міністерства внутрішніх справ.
Однак, зауважив громадський активіст, повсякденна практика вказує на протилежне. За словами Є.Крапивіна, його особистий моніторинг роботи міліції в Києві, Харкові та Луганську засвідчив, що приблизно 60% міліціонерів забороняють себе знімати. «Ситуація іноді доходить до абсурду, коли міліціонер каже: я особисто забороняю вам знімати», – зауважив активіст.
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У зв’язку з чим він зазначив, що робота органів міліції має бути уніфікована. За його словами, якщо керівництво МВС сказало, що знімати можна, то про це мають знати усі співробітники і не забороняти такі дії.