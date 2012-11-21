Міліціонери забороняють знімати себе на відео

Як нагадав під час круглого столу представник Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Євген Крапивін, громадяни мають право фіксувати на відео дії правоохоронців, зокрема, тих, з якими вони спілкуються. За його словами, це раніше підтвердили керівники Міністерства внутрішніх справ.

Однак, зауважив громадський активіст, повсякденна практика вказує на протилежне. За словами Є.Крапивіна, його особистий моніторинг роботи міліції в Києві, Харкові та Луганську засвідчив, що приблизно 60% міліціонерів забороняють себе знімати. «Ситуація іноді доходить до абсурду, коли міліціонер каже: я особисто забороняю вам знімати», – зауважив активіст.

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У зв’язку з чим він зазначив, що робота органів міліції має бути уніфікована. За його словами, якщо керівництво МВС сказало, що знімати можна, то про це мають знати усі співробітники і не забороняти такі дії.