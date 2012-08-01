Про це Рєзніков заявив у своєму листі від 20 липня 2012 року у відповіді на інформаційний запит громадянина, повідомляє infocar.ua.

Так, за словами Рєзнікова, згідно ст. 307 ЦК людина має право вимагати, щоб його не записували на відеокамеру. На думку заступника начальника УДАІ, якщо державтоінспектор вимагає, щоб його не знімали, а громадянин відмовляється припиняти відеозйомку, то інспектор має повне право скласти відносно такої людини протокол за ст. 185 КУпАП, покарання за якою передбачено до 15 діб арешту в тюрмі.

У ДАІ погрожують тюрмою водіям, які знімають інспекторів на відео, У ДАІ погрожують тюрмою водіям, які знімають інспекторів на відео,

Ще зовсім недавно, керівництво ДАІ давало офіційні відповіді, згідно з якими жоден закон України не забороняє знімати працівників ДАІ на відеокамеру. Про це також йдеться в листі Міністерства Юстиції України "Про можливість здійснювати відеозапис спілкування зі співробітником ДАІ МВС України" в якому вказано, що згідно ЗУ "Про доступ до публічної інформації", громадянин у будь-який незаборонений спосіб має право фіксувати дії співробітника міліції на власну відеокамеру.