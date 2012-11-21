З Росії за 10 місяців вивели за кордон $61 мільярд

Чистий відплив приватного капіталу з РФ у січні-жовтні 2012 року становив 61 мільярд доларів проти 60 мільярдів за аналогічний період минулого року, сказав на засіданні Держдуми голова Центробанку Сергій Ігнатьєв, представляючи основні напрями грошово-кредитної політики на 2013-2015 рік.

Як передає РІА «Новости», останній прогноз ЦБ РФ щодо чистого відпливу капіталу в 2012 році становить 67 мільярдів доларів.

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Мінекономрозвитку не виключає, що відплив капіталу з Росії за підсумками року досягне 70 мільярдів доларів.

У 2011 році було зафіксовано чисте вивезення капіталу з Росії в 80,5 мільярда доларів.