Партія регіонів готова відмовитись від референдуму щодо російської мови

Партія регіонів може відмовитися від референдуму щодо статусу російської мови як другої державної, вступу до НАТО та виборності голів облдержадміністрацій, підписи за проведення якого вона збирала до парламентських виборів. Про це « Німецькій хвилі » сказав член політради партії Василь Хара.

Ініціативу щодо проведення референдуму підтримали більше 5 мільйонів людей, тому Партія регіонів наполягатиме на вирішенні цього питання, каже Василь Хара. За його словами, його політична сила має всі необхідні документи, і тепер за процедурою президент має підтримати референдум. Однак політик не виключає, що Партія регіонів може призупинити ці переговори. «Можливо, зараз ми не говоритимемо про референдум, якщо від цього буде користь для країни», - зауважив Хара. Він наголосив, що змінити рішення про проведення референдуму Партія регіонів може не за посади в уряді чи політичні преференції, а виходячи „виключно з користі для суспільства, аби не нагнітати ситуацію”. Також Василь Хара додав, якщо його політична сила не знайде підтримки у президента збір підписів щодо проведення буде продовжено.