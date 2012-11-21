Столичний підприємець поклав у кишеню 5 млн з пам'ятника Пилипу Орлику

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України у ході здійснення наглядової діяльності в бюджетній сфері органами прокуратури на захист інтересів держави впродовж жовтня поточного року внесено 141 документ прокурорського реагування. За результатами їх розгляду до відповідальності притягнуто 100 посадових осіб, відшкодовано понад мільйон гривень. Також прокурорами виявлено 9 фактів кримінально караних діянь у цій сфері.

Зокрема, порушено кримінальну справу стосовно директора одного із товариств прокуратурою міста Києва за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України (привласнення, розтрата майна, службове підроблення).

Встановлено, що унаслідок внесення недостовірних даних до актів приймання виконаних будівельних робіт щодо відтворення як об'єкта авторського права скульптурної композиції «Пам'ятник гетьману Пилипу Орлику» в м. Києві, вказане ТОВ незаконно отримало 5 мільйонів гривень гонорару за архітектурно-скульптурну композицію. Досудове слідство у справі триває.