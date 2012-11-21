Скандал у Charite: медбрата звинувачують у згвалтуванні 14-річної пацієнтки

Відповідне повідомлення у ЗМІ у середу підтвердила прес-служба лікарні, передає власний кореспондент УКРІНФОРМу в ФРН.

"Через звинувачення у сексуальному нападі на неповнолітню пацієнтку у дитячому відділенні на минулому тижні медбрат одразу був відсторонений від роботи", - наголошується у заяві клініки. За даними прес-служби, після проведення внутрішнього розслідування Charitе вирішило подати заяву на медбрата у поліцію.

За інформацією газети Bild, інцидент стався минулого тижня в дитячому відділенні клініки "Вірчов", що входить до складу Charitе. Медбрат нібито згвалтував пацієнтку, коли вона перебувала під наркозом. Дівчина одразу розповіла про це батькам, а ті поінформували керівництво лікарні.

За даними видання, за медбратом у Charitе і раніше помічали подібні нахили, але не надавали цьому великого значення. Крім того, акцентують увагу ЗМІ, про випадок на минулому тижні керівництво клініки не повідомило вчасно ані поліцію, ані громадськість. "Таким чином Charitе втрачає не лише свою гарну репутацію, а й довіру пацієнтів", - констатує Bild.

Як повідомляло агентство, у жовтні клініка Charitе опинилася у центрі скандалу через поширення бактеріальної інфекції у відділеннях для новонароджених. Інфекцією були заражені вісім немовлят, однак громадськість дізналася про це лише через кілька тижнів.