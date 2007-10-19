Долар впав до рекордного мінімуму щодо корзини валют у четвер після того, як результати "Bank of America" за третій квартал виявилися нижчими за прогнози, і відродив страхи з приводу уповільнення економіки США. Низький прибуток другого за величиною банку США, причиною чого стало зростання кредитних збитків, спровокувало зниження ф`ючерсів і підвищення цін U.S. Treasuries на очікуваннях, що це примусить ФРС понизити ключову ставку.

Як повідомляє ЛігаБізнесІнформ з посиланням на "Reuters", йена зміцнилася щодо долара, тому що інвестори стали менш схильними до ризику і відновили операції carry trade, в яких вони купують високодохідні валюти за допомогою фінансів, які вони одержують, позичаючи низькодохідні валюти, такі як йена. Йена дорожчає щодо долара четвертий день поспіль, це найдовший період такого зростання з моменту зниження облікової ставки ФРС 17 серпня.

Євро також досяг рекордного максимуму щодо долара. До 16:45 євро виріс на 0,6% до $1,4290. Відносно йени євро впав на 0,4 % до 165,31, тоді як долар знизився проти ієни на 1% до 115,65, що близько до двотижневого мінімуму.

Індекс долара, що відображає вартість валюти США до шести основних валют світу, знизився на 0,71 % до 77,570. Долар був ослаблений і до виходу звіту про прибуток Bank of America у зв`язку з невтішними даними про ринок житла в США, які означають, що ФРС може знову скоротити ключову ставку цього місяця, щоб запобігти уповільненню економіки.