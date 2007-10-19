Черновецький виставить на аукціон 0,06 га в Оболонському районі

В Києві на аукціон буде виставлено земельну ділянку площею 0,06 га за адресою вул. Автозаводська, 19-21 в Оболонському районі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято Київською міською радою на засіданні 18 жовтня.

Згідно з документом рішення, ділянка призначається для будівництва та експлуатації закладів торгівлі і громадського харчування.

У пояснювальній записці зазначається, що попереднім рішенням Київради, в який внесено тепер відповідні зміни, передбачався продаж права оренди вказаної земельної ділянки. Однак згідно з аналізом висновків погоджувальних служб встановлено, що ділянка може бути продана на торгах у власність, що в свою чергу значно збільшує її інвестиційну привабливість, а отже її ціну. Це дасть можливість збільшити надходження до міського бюджету, пояснюється в документі рішення.