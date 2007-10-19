Суд поновив Овчаренка на посаді голови правління «Укртатнафти»

Сумський апеляційний суд 29 серпня своєю ухвалою поновив Павла ОВЧАРЕНКА на посаді голови правління компанії «Укртатнафта» (Кременчуцький нафтопереробний завод, Полтавська область).

Про це УНІАН повідомив адвокат Юрій ПОЧЕПЦОВ, що представляє інтереси П.ОВЧАРЕНКА.

«29 серпня було винесено Сумським судом ухвалу, якою були задоволені касаційні скарги ОВЧАРЕНКА і відмовлено в задоволенні касаційної скарги «Укртатнафти», - сказав він.

Ю.ПОЧЕПЦОВ повідомив також, що 26 вересня 2007 року Крюківський районний суд Кременчука, до якого справа була направлена в 2005 році під час апеляційного оскарження, виніс додаткову рішення, що визначає порядок поновлення П.ОВЧАРЕНКА на посаді голови правління.

«Крюківський суд конкретизував порядок виконання цього рішення. У рішенні сказано, що ніякі посадовці не повинні протидіяти поновленню ОВЧАРЕНКА», - зазначив Ю.ПОЧЕПЦОВ.

Судовий процес про поновлення П.ОВЧАРЕНКА на посаді був початий в жовтні 2004 року.

9 листопаду 2004 Автозаводським районним судом Кременчука було винесене рішення про поновлення П.ОВЧАРЕНКА на посаді.

У лютому 2005 року це рішення підтвердив Апеляційний суд Полтавської області.

Надалі «Укртатнафта» неодноразово оспорювала рішення судів, і зрештою справа потрапила до Верховного суду, який, відповідно до закону, передав справу Сумському апеляційному суду.

Як повідомляв УНІАН, П.ОВЧАРЕНКО був звільнений з посади голови правління "Укртатнафти" у вересні 2004 року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» на рівні акціонерного капіталу поновила державний контроль над ЗАТ «Укртатнафта». На сьогоднішній день на балансі компанії знаходиться 61,346% акцій «Укртатнафти».

Українська сторона протягом кількох років оспорювала правомірність передачі компаніям SeaGroup International (США) і Amruz Trading (Швейцарія) 18,3% акцій "Укртатнафти".

ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів Президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

61,346% акцій «Укртатнафти» належить державі і передані до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна і земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ "Татнефть"), 8,6% - компанії «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».