Екс-урядовець думає, що влада блефом видурює валюту в людей

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час круглого столу «Чи стане 2013 рік шансом для української економіки?» в Інституті Горшеніна.

“Я глибоко переконаний, що цей законопроект ніхто не збирався ухвалювати в принципі. Насправді це була провокація з боку влади, провокація дуже простого характеру, до неї, до речі, вдавалися не тільки в Україні, є світова практика. Суть її дуже проста: налякати на сьогоднішній день людей, які, за різними оцінками, мають приблизно 70 млрд доларів у кишенях, десь зберігають в трилітрових чи інших форматів банках”, - сказав І.Уманський.

На його думку, перспективою цих дій є бажання спровокувати населення продавати готівкову валюту.

“І ще ж не факт, що за ринковим курсом. До речі, їм потрібно було ще сказати, що це буде за офіційним курсом Національного банку, і тоді ефект був би повний”, - зазначив колишній в.о. міністра фінансів.

У зв'язку з цим він відзначив, що багато людей почали продавати валюту, і це привело до певного зміцнення гривні.

“Але на дуже короткий період. Я думаю, що люди зорієнтуються і дуже швидко зрозуміють, що їх банально обдурили”, - наголосив І.Уманський.

Також він відзначив, що в цілому адміністративні заходи зі зміцнення національної валюти можуть дати лише невеликий короткочасний ефект. Кажучи про подальшу долю цього законопроекту, експерт сказав: ”Підтримуватимуть цю інтригу певний час”.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо операцій з іноземною валютою», яким пропонується ввести 15% збір до Пенсійного фонду з суми операцій з продажу готівкової валюти. Проектом закону передбачено, що у разі його ухвалення він набуде чинності через 60 днів після офіційного обнародування.

15 листопада директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова заявила, що введення 15% податку з продажу готівкової валюти ще потребує обговорення.

20 листопада Верховна Рада відклала розгляд цього законопроекту на невизначений час.