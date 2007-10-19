Ми всі - заручники ситуації в газовій галузі

Причиною аварії в Дніпропетровську може бути несанкціоноване втручання в газову систему, зокрема й вріз. Про це сказав на прес-конференції професор Національної Харківської академії міського господарства Володимир СІДАН.

За його словами, не можна виключати можливості самовільного втручання в роботу системи газопостачання.

Генеральний директор “Газекс-менеджмент” Андрій ПЕСТОВ (Росія) (ця компанія контролює АТ “Дніпрогаз”) зазначає, що газове устаткування, що там експлуатується, відповідає всім передбаченим нормам і має три системи захисту.

Він підкреслює, що необхідно об`єктивно розслідувати причини аварії, а не просто «знайти цапів-відбувайлів». За його словами, якщо причини не будуть точно визначені, то ця аварія може повторитися. Він також підкреслив, що Державна комісія досі не зробила навіть попередніх висновків про причини і винуватців аварії.

А.ПЕСТОВ зазначає, що розслідування має проводитися відкрито, і можливі причини аварії «треба розглядати публічно». Він повідомив, що від компанії працює власна комісія, але, за його словами, її представників не допускають до газорозподільних пунктів. За словами А.ПЕСТОВА, на сьогодні, ще до завершення розслідування, політики і преса «вже визначили винних». Він сказав, що сьогодні працівникам «Дніпрогазу» доводиться знімати формений одяг, оскільки жителі міста їх звинувачують в усіх бідах.

Виконавчий директор “Газекс-Україна” Віталій ДЕМ’ЯНЮК вважає, що всі на сьогодні стали «заручниками ситуації, що склалася в газовій галузі». За його словами, слід кардинально переглянути систему роботи в галузі. Він не виключає можливості робити це шляхом передачі газорозподільних мереж у концесію при збереженні їх у державній власності. За його словами, це дасть змогу залучити інвестиції для модернізації та розвитку галузі.

А.ПЕСТОВ назвав шкідливими заяви Юлії ТИМОШЕНКО про можливість націоналізації облгазів. За його словами, такі міркування «це великий удар для всього інвестиційного співтовариства». Він також назвав дивними заяви міністра палива та енергетики Юрія БОЙКО про неукладені договори про користування мережами.

Як повідомляв УНІАН, вибух побутового газу в 10-поверховому будинку №127 по вулиці Мандриківській у Дніпропетровську стався 13 жовтня.