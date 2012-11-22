НБУ боротиметься з валютниками разом з міліцією і податковою

21:19, 22 листопада 2012
Суспільство
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Комітет із запобігання проведенню недобросовісних валютних операцій Національного банку України залучатиме до своєї роботи органи Міністерства внутрішніх справ і Державної податкової служби.

Нацбанк готовий до серйозних дій

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Комітету із запобігання проведенню недобросовісних валютних операцій НБУ Юрій Горшков.

“У даній ситуації ми перш за все акцентуватимемо увагу і МВС, і податкової на тому, де, на нашу думку можуть здійснюватись недобросовісні, спекулятивні операції з валютою на чорному ринку”, - сказав Ю.Горшков.

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За його словами, основна мета створення цього Комітету - захист пересічних громадян від спекулятивних дій недобросовісних учасників ринку.

“Ми готові припиняти ті дії, що спрямовані на розхитування курсу національної валюти... Ми вважаємо, що настав час для достатньо рішучих дії з припинення спекуляцій готівковою валютою”, - наголосив Ю.Горшков.

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