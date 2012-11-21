Нацбанк не проти, щоб валютників саджали за ґрати

Національний банк України підтримує запровадження кримінальної відповідальності за незаконні операції з готівковою валютою, вважаючи, що це допоможе стабілізувати ситуацію на валютному ринку.

Про це заявив голова комітету із запобігання проведенню недобросовісних валютних операцій Національного банку Юрій Горшков, інтерв'ю якого розміщене на сайті Нацбанку.

«Це (тіньовий продаж готівкової валюти – УНІАН) вже буде не адміністративне правопорушення, а ухилення від сплати податків. Якщо ми говоримо про особливо великі суми, то це вже буде кримінальна відповідальність», – заявив Ю.Горшков.

Він також зазначив, що ситуація на валютному ринку в частині ослаблення курсу гривні обумовлена насамперед маніпуляціями настроєм населення з боку окремих гравців. Таким чином, до розхитування ситуації на валютному ринку доклало руку і саме населення.

«Ситуацію з курсом долара нагнітили штучно. Є ряд людей, які хочуть на цьому заробити надприбуток і, по суті, втягнули всіх громадян України в цю піраміду. Але якщо у разі з фінансовою пірамідою можна притягти організаторів до відповідальності, то тут всі основні функції перекладені на саме населення», – підкреслив Ю.Горшков.