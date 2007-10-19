Кабмін вирішив, що робити з екологією в найближчі 13 років

Кабінет міністрів схвалив Концепцію національної екологічної політики України на період до 2020 року.

Як повідомляється на Урядовому порталі, відповідне розпорядження №880-р прийнято на засіданні Кабміну 17 жовтня.

Мета реалізації національної екологічної політики полягає в стабілізації і поліпшенні екологічного стану території держави шляхом утвердження національної екологічної політики як інтегрованого фактора соціально-економічного розвитку України для забезпечення переходу до сталого розвитку економіки та впровадження екологічно збалансованої системи природокористування.

Серед основних завдань національної екологічної політики, зокрема - оптимізація структури енергетичного сектору економіки на основі використання енергетичних джерел з низьким рівнем викидів вуглецю, у тому числі нарощування обсягів використання відновлюваних і нетрадиційних джерел енергії; розвиток екологічно безпечних видів транспорту; оптимізація дорожнього руху на території великих міст, подальший розвиток громадського електротранспорту; стимулювання використання альтернативних видів палива; розвиток альтернативної енергетики.

Згідно з документу, реалізація концепції дасть можливість: стабілізувати та поліпшити стан навколишнього природного середовища до рівня, безпечного для життєдіяльності населення; усунути прямий зв`язок між економічним зростанням та погіршенням стану навколишнього природного середовища; упровадити систему екологічно збалансованого використання природних ресурсів; створити розгалужену екомережу та припинити втрати біорізноманіття; упровадити дієву систему інформування населення з питань охорони та збереження навколишнього природного середовища, екологічної політики та сталого розвитку.