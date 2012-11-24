Львівська облрада вдруге визнала нечинним «мовний» закон

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 82 депутата (всього у Львівській обласній раді 116 депутатів).

У рішенні зазначено: «Визнати нечинним Закон України "Про засади державної мовної політики" на території Львівщини з огляду на його антидержавну сутність та брутальне порушення процедури його ухвалення Верховною Радою України, а саме: системне і грубе недотримання статті 84 Конституції України та ігнорування Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».

Як йдеться в документі, таке рішення ухвалене з огляду на невідповідність законопроекту С.Ківалова та В.Колесніченка "Про засади державної мовної політики" статті 9 Конституції України та статті 19 Закону "Про міжнародні договори України»; на зауваження Венеціанської комісії до авторів законопроекту (пункти 66, 68) щодо потреби в його доопрацюванні; на негативну оцінку законопроекту всіма профільними установами НАН України; на критику вказаного проекта у висновках органів державної влади України, зокрема Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України, Комітетів Верховної Ради України – з питань культури і духовності та з питань бюджету, а також Головного науково-експертного управління Верховної Ради України.

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Як повідомляв УНІАН, 14 липня 2011 року Львівська обласна рада ухвалила рішення «Про звернення до Президента України В.Януковича щодо системних порушень конституційного статусу української мови як державної».

4 липня 2012 депутати обласної ради прийняли рішення «Про загрозу державності України у зв’язку з ухваленням Закону України "Про засади державної мовної політики».

9 жовтня Львівська обласна рада ухвалила рішення про внесення змін до обласної програми з розвитку української мови, культури та історичної свідомості громадян Львівщини на 2012 рік одним з пунктів якого є визнання нечинним на території Львівської області закону „Про засади державної мовної політики”.

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Довідка УНІАН. 3 липня Верховна Рада ухвалила закон «Про засади державної мовної політики», що викликало хвилю протестів. 10 серпня закон набув чинності. Впродовж кількох тижнів після цього низка міських та обласних рад ухвалили рішення щодо надання російській мові статусу регіональної.

Після численних звернень Президент України доручив створити робочу групу при Кабінеті міністрів з питань підготовки системних пропозицій щодо вдосконалення законодавчого забезпечення застосування мов в Україні.