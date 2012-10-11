Колесніченко вже погрожує тюрмою «паночкам» із Західної України

Про це повідомляє ВВС Україна.

В інтерв’ю севастопольському телеканалу "НТС" депутат повідомив, що обласні ради вже відхилили протести місцевих прокуратур з цього приводу і тепер прокуратури звертатимуться до суду.

"Але головне – в іншому: з 10 серпня закон діє по всієї території Україні. І якщо хоч один обласний паночок спробує не виконати норму закону - а ми там все передбачили - посадові особи притягуватимуться до відповідальності: від адміністративної до карної", - сказав В.Колесніченко.

Днями Львівська обласна рада визнала закон про основи державної мовної політики нечинним на території області. Ініціатор рішення, депутат облради Ірина Фаріон, пояснила це "антидержавною сутністю закону та грубими порушеннями при його прийнятті".

Раніше подібні рішення ухвалили облради в Тернополі та Івано-Франківську.

Довідка УНІАН. 3 липня Верховна Рада України ухвалила закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з грубими порушеннями.

10 серпня закон «Про засади державної мовної політики» набрав чинності.