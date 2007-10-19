Будинки боржників у Рівному не опалюватимуть до морозів

Житлові будинки Рівного, у яких живуть боржники із оплати послуг з теплопостачання, комунальники не опалюватимуть доти, поки температура повітря не стане мінусовою.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Рівненському міському управлінні житлово-комунального господарства. Якщо ж до того часу споживачі цих послуг не погасять заборгованості, то в їх помешкання тепло все ж подадуть, але лише для того, щоб не розмерзлася система теплопостачання.

Комунальники усвідомлюють, що в такому випадку постраждають і ті мешканці будинків, які справно сплачують рахунки за комунальні послуги, але вони на сьогодні мають технічної можливості вибірково відключати квартири від теплопостачання, зазначили в управлінні ЖКГ.

Водночас комунальники відзначають, що в останні дні рівень оплати послуг з теплопостачання у Рівному підвищився, а по деяких будинках він становить навіть більш як 100%.

Нині загальна заборгованість комунальних підприємств за спожитий газ в обласному центрі перевищує 25 млн. грн.