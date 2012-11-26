Сьогодні Україна створить консорціум і почне будувати LNG-термінал

Заходи відбуваються на виконання Указу ПрезидентаУкраїни №187/2012 “Про Національний план дій”, під головуванням прем’єр-міністра України Миколи Азаровата за участі міністра палива й енергетики Юрія Бойка, повідомляє прес-служба Держінвестпроекту.

З українського боку угоди підписує Голова Держагентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів, а з боку партнерів: Едвард Скотт, старший віце-президенткомпанії Excelerate Energy (США) та Джорді Гарсіа Табернеро, генеральний директор з зовнішніх відносин компанії Gas Natural Fenosa (Іспанія).

Одночасно з підписанням угод розпочнеться офіційна церемонія початку будівництва першої частини Національного проекту “LNG-термінал” - трубопроводу, що з’єднає термінал з газотранспортною системою України. Будівництво здійснюватиме ДК “Укртрансгаз”.

Також голова Держінвестпроекту Владислав Каськів повідомив: «Наступним кроком реалізації Національного проекту LNG-термінал стане будівництво морського підвідного каналу для прийому LNG-танкерів та реалізація заходів з доставки у порт «Южний» плавучої платформи (FSRU) з прийому та регазифікації скрапленого природного газу».

«26 листопада можна назвати Днем енергетичної незалежності України», - зазначив Владислав Каськів.