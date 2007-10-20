На місці зруйнованого вибухом газу будинку буде поставлений пам`ятник

Під час зустрічі із постраждалими було прийнято рішення після проведення всіх робіт на місці зруйнованого будинку за адресою вулиця Мандриківська, 127 буде встановлено пам’ятник загиблим та розбито сквер. Про це повідомив голова Державної комісії з техногенної екологічної безпеки, віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, вибух побутового газу в 10-поверховому будинку №127 по вулиці Мандриківській у Дніпропетровську стався 13 жовтня. За останніми даними, внаслідок вибуху загинуло 23 особи, 17 постраждало.

Учора о 16.00 на місці зруйнованого будинку було завершено рятувальні роботи. Сьогодні починається демонтаж залишків будинку.