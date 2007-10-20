Янукович про харчі, відповідальність і доступні ціни

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ привітав працівників харчової промисловості з професійним святом, що відзначається 21 жовтня.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, у своєму вітанні глава уряду відзначив, що “трудові колективи галузі роблять вагомий внесок у забезпечення розвитку економіки країни, виготовляючи майже п’яту частину всього обсягу промислової продукції”. За словами В.ЯНУКОВИЧА, продовольчі товари вітчизняних торговельних марок відповідають вимогам найвибагливіших споживачів не лише внутрішнього, а й зовнішнього ринку, про що свідчить постійно зростаючий у світі попит на українські продукти харчування.

Як підкреслив прем’єр, “ефективна робота підприємств галузі зумовлена високою відповідальністю і професіоналізмом працівників, сучасним рівнем організації виробництва та впровадженням новітніх технологій”.

В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що харчова промисловість має значний виробничий потенціал і спроможна задовольнити потреби населення у високоякісних, безпечних для здоров’я та доступних за ціною продовольчих товарах.