Суботник по-вінницьки: висаджено 6500 кущів троянд

У Вінниці на звільненому від стихійної торгівлі проспекті ім. Коцюбинського висаджено 6500 кущів троянд.

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулось сьогодні під час суботника, організованого владою Вінниці.

Мер міста Володимир ГРОЙСМАН повідомив, що висаджено 8 сортів троянд, на закупівлю яких із міського бюджету було виділено 10 тис. грн.

Жителі міста були запрошені взяти участь в акції з висадки троянд.

Крім того, впродовж кількох місяців на проспекті проводився благоустрій: оформлювались клумби та клалась тротуарна плитка.

Як повідомляв УНІАН, в червні поточного року під час відкриття нового Муніципального ринку мер Вінниці обіцяв, що на місці, яке звільнено від стихійних торгівців, восени 2007 року будуть посаджені троянди.