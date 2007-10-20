Ющенко вітає учасників і гостей київського кінофестивалю «Молодість»
Впродовж тижня будуть переглянуті 400 стрічок
Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав учасників і гостей XXXVII Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість».
Як повідомляє прес-служба глави держави, у своєму вітанні Президент відзначив, що “ця непересічна щорічна подія стала невід`ємною часткою культурного життя України, нагодою зібрати разом всесвітньо визнаних метрів, зірок кіноекрану і дебютантів з різних країн світу”.
«Молодість» – це особлива творча атмосфера і неповторний стиль, прагнення до порозуміння різних культур, народів, світоглядів, майданчик для новаторських тенденцій і яскравого дебюту, підкреслив В.ЮЩЕНКО.
Президент побажав учасникам і гостям кінофестивалю “відкрити нові зіркові імена світового кіно, знайти друзів, збагатитися оригінальними ідеями”.
Як повідомлялося, впродовж тижня на фестивалі демонструватимуться чотири сотні стрічок, серед них і нещодавні лауреати найвідоміших європейських фестивалів.
Відкриє "Молодість" номінований на "Оскар" від Голландії фільм Йоса СТЕЛЛІНГА “Душка”, до зйомок якого долучилася й Україна. А закриватиме фестиваль епічна картина Володимира ХОТИНЕНКА «Тисяча шістсот дванадцять».