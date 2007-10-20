Підлітки в Москві на смерть забили перехожого битами

У зв`язку з серією нападів на перехожих на південному заході Москви затримано кілька десятків футбольних болільників. Про це заявив заступник начальника Управління інформації і суспільних зв`язків ГУВС Москви Євген Гільдєєв.

За його словами, всього затримано близько 30 молодих людей у різних місцях Південно-Західного округу російської столиці. Затримані доставлені до різних відділень міліції, де з ними проводяться слідчі дії, передає РІА Новости. Крім того, порушено кримінальну справу за статтею про "тяжкі тілесні ушкодження з причиненням смерті".

Напади були здійснені близько 17 години дня. В результаті від множинних травм на місці помер 46-річний уродженець Якутії (за іншими даними, Бурятії) Сергій Ніколаєв. Крім того, у тяжкому стані госпіталізований з ножовим пораненням 37-річний громадянин Узбекистану Галіджан Гуляшов, який працює двірником.

За деякими даними, є що також третій постраждав. Він також госпіталізований, його особа не встановлена.

За попередніми даними, напади вчинила група підлітків у віці від 14 до 18 років, одягнених в чорні шкіряні куртки і озброєних бейсбольними битами й ножами.

20 жовтня в Москві відбулися кілька матчів чергового туру чемпіонату Росії з футболу, які закінчилися приблизно за годину до серії інцидентів в районі станції метро "Нові Черемушки".