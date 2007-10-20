На Івано-Франківщині основні хлібопекарні підвищили ціни

В Івано-Франківській області основні хлібопекарні підвищили ціни на хліб.

Про це повідомили УНІАН у відділі Державної інспекції за цінами в Івано-Франківській області.

Найменше зростання - на 5-6 коп. за буханець - відбулося у ВАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат». У ТзОВ «Залізнична пекарня» такі види хліба, як «Дарницький» та хліб з борошна вищого ґатунку, подорожчали на 10 коп., інші – на 5. Але навіть після підвищення цін хліб «Дарницький» у залізничників залишається на 9% дешевшим.

В Державній інспекції за цінами в області стверджують, що далі стримувати зростання цін на хліб не вдалося, оскільки закупівельні ціни на зерно зросли в 1,6 разів. Проте борошна з держрезерву вистачило, щоб не допустити різкого коливання цін. Останнє зростання цін на деякі види хліба у ВАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» сталося ще у серпні нинішнього року, а у ТзОВ «Залізнична пекарня» - ще у жовтні 2006 року. За цей час підвищилась не лише ціна на борошно, а й мінімальна зарплата, вартість пального, електроенергії, транспортних витрат. Собівартість виробництва хліба зросла від 6 до 27 коп. за кілограм, проте роздрібну ціну виробники підвищили вдвоє менше – на 5-15 коп.

Максимальна торговельна надбавка на хліб становить 10% (у районних центрах Прикарпаття - 15%). У фірмовій торговельній мережі названих хлібопекарів роздрібні ціни на хліб сформовано з меншою, ніж граничний розмір, надбавкою, тому хліб у ній на декілька копійок дешевший.