Комісія Дніпрогазу: газ, який підірвав будинок, мав неправильний склад

Компанія "Дніпрогаз", яку звинувачують у дніпропетровській трагедії, запевняє, що в аварії винні не її представники, а постачальник газу. Комісія, створена "Дніпрогазом" стверджує, що у складі газу на момент вибуху в декілька разів було перевищено вміст кисню, що свідчить про низьку якість енергоносія й підвищену небезпеку для його використання в газових приладах.

Про це повідомив представник власника "Дніпрогазу" - компанії "Газекс-Україна" Валентин Землянський. За його словами, вони вже звернулися до дніпропетровської прокуратури з проханням провести такий же аналіз палива у газорозподільних мережах мікрорайону "Перемога". Нагадаємо, після трагедії головного інженера, ген. директора "Дніпрогазу" та його заступника взяли під варту. Згодом, у "Дніпрогазі" пообіцяли сплатити за кожного загиблого по півмільйона гривень. Відповідну угоду з родичами жертв газовики мають підписати наступного понеділка. Але буквально позавчора вони заявили, що не вважають себе винними у вибуху газу в багатоповерхівці, внаслідок якого загинули 23 людини, 17 перебувають у лікарнях, а решта мешканців лишилися житла. Газовики вважають, що слідство повинне з`ясувати реальні причини аварії.

5 канал