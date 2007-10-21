Джоан Роулінг розповіла про сексуальні уподобання наставника Гаррі Поттера

Автор книг про пригоди хлопчика-чарівника Гаррі Поттера, британська письменниця Джоан Роулінг розповіла світу про таємницю одного з головних персонажів епопеї - директора школи Хогвартс Альбуса Дамблдора.

Під час виступу письменниці в нью-йоркському Карнегі-холі одна з фанаток боязко поцікавилася, чи була у професора Дабмлдора справжня любов. Роулінг відповіла: "Дамблдор - гей", чим викликала бурю аплодисментів і захоплення шанувальників. Почекавши, поки фанати заспокояться, вона пожартувала: "Я б сказала про це раніше, якби знала, що ви так зрадієте", повідомляє РІА Новости.

Як доказ Роулінг навела сюжетні фрагменти з казки, а також розповіла про деякі пікантні подробиці життя свого персонажа. Так, з`ясувалося, що Дамблдор мав ніжні почуття до мага Геллерта Гріндельвальда, але той перейшов на бік до темних сил, і професорові не залишилося нічого іншого, як знищити суперника.

Любов Дамблдора до Гріндельвальда стала "страшною трагедією" для директора школи Хогвартс.

"Закоханість може повністю засліпити нас", - сказала письменниця, додавши, що Дамблдор "страшно, важко переживав".

Роулінг також розповіла, що, проглядаючи сценарій фільму за шостою частиною книги, виявила там згадку про якусь дівчину, яка колись була цікава Дамблдору. Їй довелося розкрити режисерові всю правду про свого персонажа.

Закінчуючи виступ в Карнегі-холі, Роулінг нарікала, що дала своїм противникам ще один привід для нападок. Нагадаємо, кілька християнських груп називали її романи «диявольськими» і звинувачували Роулінг в пропаганді чорної магії.

Сама Роулінг стверджує, що метою написання серії книг про Гаррі Поттера була пропаганда терпимості серед юної аудиторії.

Заява Роулінг поклала край бурхливим суперечкам фанатів "поттеріани". Тема сексуальних уподобань Дамблдора досі залишалася однією з найбільш обговорюваних тим на присвячених творчості Роулінг сайтах і інтернет-щоденниках. Шанувальники романів про Гаррі Поттера вказували на відсутність у нього близьких стосунків з жінками і на загадкове, складне минуле. Більш того, в творах фанатів за мотивами книг Роулінг з`являлися відверті гомосексуальні сцени за участю директора школи магії.

За книгою Дамблдору півтори сотні років. Роулінг "вбила" професора у шостій книзі, а в останній, "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії", яка вийшла в світ 21 липня, розкрила деякі подробиці його життя і смерті