До Києва з`їдуться міністри оборони країн Південно-Східної Європи

Завтра у Києві за ініціативи міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА відбудеться засідання Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-службі Міністерства оборони.

Сьогодні очікується прибуття міністрів до столиці України. Високі гості поселяться у столичному п’ятизірковому готелі «Хаятт Рідженсі».

22 жовтня за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться офіційна церемонія відкриття засідання.

У повідомленні зазначається, що проведення такого масштабного міжнародного заходу має велике політичне значення, адже це є, в першу чергу, визнання країнами Південно-Східної Європи нашої держави як рівноправного партнера.

До порядку денного засідання Ради міністрів оборони Південно-Східної Європи у Києві включено звіти про діяльність Координаційного комітету РМО Південно-Східної Європи та Політико-військового Керівного комітету РМО Південно-Східної Європи за 2007 рік та про діяльність багатонаціональної бригади SEEBRIG, виступи представників Об’єднаних командувань НАТО «Неаполь» та «Брунссум».

При цьому ключовим питанням має стати розгляд Заяви України щодо її прагнень приєднатися до Угоди про Багатонаціональні Миротворчі Сил Південно-Східної Європи.

Планується також, що міністри оборони ухвалять щорічні документи, Спільну заяву та визначать час і місце проведення наступної зустрічі.