Ярославі Стецько встановили пам’ятник
12:27, 21 жовтня 2007Суспільство
777
Вшанувати пам`ять зібралися півтисячі людей
На могилі колишньої глави Конгресу Українських Націоналістів Ярослави Стецько, що знаходиться на Байковому кладовищі Києва, встановили пам`ятник. Поминальну службу провели священики відразу трьох православних церков.
Як передає телеканал "1+1", вшанувати пам`ять Я.Стецько зібралися півтисячі людей. Серед присутніх були політики і представники Секретаріату Президента.
Я.Стецько велику частину свого життя вимушена була провести за кордоном. Але в 1991 році вона повернулася на батьківщину і відразу стала однією з ключових фігур української політики. Вона була депутатом трьох скликань і до останнього боролася за ідеали української держави.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter