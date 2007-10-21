Ярославі Стецько встановили пам’ятник

На могилі колишньої глави Конгресу Українських Націоналістів Ярослави Стецько, що знаходиться на Байковому кладовищі Києва, встановили пам`ятник. Поминальну службу провели священики відразу трьох православних церков.

Як передає телеканал "1+1", вшанувати пам`ять Я.Стецько зібралися півтисячі людей. Серед присутніх були політики і представники Секретаріату Президента.

Я.Стецько велику частину свого життя вимушена була провести за кордоном. Але в 1991 році вона повернулася на батьківщину і відразу стала однією з ключових фігур української політики. Вона була депутатом трьох скликань і до останнього боролася за ідеали української держави.

ЛIГАБiзнесIнформ